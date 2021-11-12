2021/11/12 | 18:56 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​العراق يوقف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروسيا ويتخذ قرارا بشأن قنصلها في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​العراق يوقف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروسيا ويتخذ قرارا بشأن قنصلها في بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​العراق يوقف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروسيا ويتخذ قرارا بشأن قنصلها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).