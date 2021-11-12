2021/11/12 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “وزارة الخارجية العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقرار من بغداد..



إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

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