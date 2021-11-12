كلفته 600 مليون دولار... كيف يبدو التصميم الداخلي لـ

2021/11/12 | 19:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُمّم كي يكون أحد أكبر اليخوت السكنيّة الخاصة في العالم، عند إطلاقه بحلول عام 2024.لكن كيف تبدو من الداخل شقة فاخرة متواجدة على متن اليخت "سومنيو"، الذي تبلغ مساحته نحو 222 مترًا؟

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