محمد بن سلمان وبايدن.. ما سر المكالمة التي يمكن أن تخفض أسعار النفط؟

2021/11/12 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الانتقام" من الديموقراطيين بشكل عام والرئيس الأميركي جو بايدن بشكل خاص، من خلال رفع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم العالمية، وفقا لتقرير نشره موقع "الإنترسيبت" الاستقصائي الأميركي.

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