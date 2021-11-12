الخارجية توقف الطيران مع هذه الدولة وتسحب رخصة قنصلها ببغداد

2021/11/12 | 19:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق أوقف رحلات الطيران المباشر.

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