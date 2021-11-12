حلم الهجرة - اكرام نجم

2021/11/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم بين اونه واُخرى تضج وساءل الاعلام بموضوع الهجره آلاف من المهاجرين غير الشرعيين يحاولون ان يركبوا البحر عن طريق شمال افريقيا للوصول الى اوربا ويغرق بعضهم ويصل الاخر امنا ، او عن طرق اخرى ، ولقد بات هذا الموضوع يشغل اوربا منذ سنوات وذلك بسبب ما كانت تفعله تركيا للضغط على اوربا لإدخالها في الاتحاد الأوربي فقد استخدمت موضوع الهجره غير الشرعيه من اجل ذلك وجنى تجار البشر الأتراك الذين استغلوا الظروف الا ......





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