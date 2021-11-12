في ظل عاصفة التضخم.. إليك 10 صفات تساعدك لاختيار سوق الأسهم الأنسب لاستثماراتك

2021/11/12 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل عاصفة التضخم.. إليك 10 سمات ترشدك لاختيار سوق الأسهم الأنسب لاستثماراتك محمود جمال- مباشر: بعد أن درات عاصفة تضخم الأسعار حول العالم وهي أحد نتائج أزمة جائحة كورونا بدء الراغبين في استثمار أموالهم التحرك نحو الوسيلة التي وصفها خبراء أنها …

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