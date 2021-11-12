انتخاب العراق عضوا في لجنة بناء القدرات باتفاق باريس لأول مرة

2021/11/12 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخب العراق، في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس وذلك للمرة الأولى.

ويأتي انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس ضمن فعاليات مؤتمر غلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين المنعقد حاليا في غلاسكو، وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها العراق لمنصب كهذا في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

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