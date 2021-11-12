منتخب الناشئين يخسر مباراته الودية أمام نظيره الإماراتي

2021/11/12 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع خسر منتخب الناشئين العراقي، اليوم الجمعة، أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب طحنون.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن منتخب الناشئين خسر أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب طحنون في اختتام معسكره التدريبي بمدينة العين الاماراتية.وأضاف، أن منتخب الناشئين سبق أن تغلب على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في المعسكر التدريبي.

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