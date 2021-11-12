لأول مرة.. انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات باتفاق باريس

2021/11/12 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انتخب العراق، اليوم الجمعة، في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس وذلك للمرة الأولى.وذكرت الوكالة الرسمية، إنه، “تم انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس ضمن فعاليات مؤتمر غلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين المنعقد حاليا في غلاسكو”.وأضافت، أن “هذه المرة الأولى التي ينتخب العراق بهكذا منصب في الاتفاقية […]

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انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات باتفاق باريس أولاً على الايام نيوز.

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