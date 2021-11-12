عراقي يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم

2021/11/12 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فازَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ للقوس والسهم سعد المشهداني، بعضويةِ الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الانتخاباتِ التي أقيمت صباح اليوم الجمعة في بنغلاديش، بعد حصوله على ٢٧ صوتاً من أصل ٢٨ صوتاً.

وأسفرت الانتخاباتُ عن فوز الكوري الجنوبي جانك هو بمنصب الرئيس والبنغلاديشي جابول نائباً أول والتايلندي كوزفنتا نائباً ثانياً وبيتر نائباً ثالثاً من تايوان، فيما أسفرت انتخاباتُ الأعضاء عن فوزِ سعد المشهداني بالترتيب الأول، يليه الينور من كازاخستان ثم الهند وإيران والنيبال.

كما أسفرت الانتخاباتُ أيضاً عن فوز أميني السر والمالية للاتحاد العراقيّ بالقوس والسهم (كريم حمد ومحمد فياض) باللجان الفنيةِ للاتحادِ الآسيوي.

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