الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشان مليون طفل أفغاني

2021/11/12 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه من المتوقع أن يعاني حوالي 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

وأضافت مارغريت هاريس، لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل: “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد..



يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان، ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك”.

وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة “طالبان” على السلطة في أغسطس، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف سحب الأموال الخارجية، حيث تعاني البلاد من وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

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