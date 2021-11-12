2021/11/12 | 19:38 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يخيّم عراقيون على تخوم المنطقة الخضراء؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

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