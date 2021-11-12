ليس بسيطًا كما تظن.. خطوات سريعة تساعدك على تسوق الطعام بنجاح

2021/11/12 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بعض الخطوات التي ستساعدك على تسوق الأطعمة بنجاح، بحيث تشتري ما يناسب وجباتك وميزانيتك.

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