أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا

2021/11/12 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا على رفض كل التدخلات الخارجية واهمية اجراء الانتخابات في موعدها والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في هذا البلد.

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