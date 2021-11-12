2021/11/12 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عثر علماء آثار على مقبرة جماعية قديمة تحوي حوالي 25 هيكلا عظميا من حقبة ما قبل كولومبوس في دولة بيرو.لا تزال المقبرة بحالتها شبه الأصلية وتعود خصوصا إلى نساء وأطفال، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف مقبرة جماعية من حقبة ما قبل كولومبوس “صور” المركز الخبري الوطني.

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