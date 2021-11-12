في ظل عاصفة التضخم.. إليك 10 نصائح لاختيار سوق الأسهم الأنسب لاستثماراتك

2021/11/12 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال- مباشر: بعد أن درات عاصفة تضخم الأسعار حول العالم وهي أحد نتائج أزمة جائحة كورونا بدء الراغبين في استثمار أموالهم التحرك نحو الوسيلة التي وصفها خبراء أنها الأنسب لتفادي تلك التأثيرات السلبية وهي شراء الأسهم المدرجة بالأسواق المالية من …

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