2021/11/12 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري لدى بغداد مؤقتا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي إن وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري لدى بغداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا.

وأضاف، أن سفارتي العراق لدى موسكو ووارشو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء – بولندا، لافتا إلى أن العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة قنصلها لدى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة قنصلها لدى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).