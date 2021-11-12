2021/11/12 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية تربية نينوى، اليوم الجمعة، توضيحاً حول آلية دوام الطلبة في المدارس. وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد اتصال هاتفي جرى بين وزير التربية ومدير عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من تربية نينوى حول آلية دوام الطلبة المركز الخبري الوطني.

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