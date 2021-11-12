أحد قدامى المحاربين في العراق يحول صدمات الحرب إلى أغان

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحول أحد قدامى المحاربين في العراق التجارب الصادمة إلى أغنية، حيث تساعد الموسيقى المحاربين القدامى الآخرين على القيام بنفس الشيء، ضمن فقرة "العامل البشري" لهذا اليوم.

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