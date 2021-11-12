بلينكن يحذر من انفجار داخلي في إثيوبيا ما لم يتم التفاوض على حل للأزمة

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي شأن منفصل، حذر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن من انفجار داخلي في اثيوبيا يؤدي الى اضطرابات ذات تأثير مدمر على المنطقة إذا لم تبادر الحكومة والمتمردون الى إجراء مفاوضات.

واعتبر بلينكن في مؤتمر صحفي، أن عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين سيؤدي الى انفجار اثيوبيا من الداخل، وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة الى الشعب الاثيوبي وبلدان المنطقة، على حد قول بلينكن.

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