مسؤول نفطي يوضح أسباب عمل حقل حمار بنصف طاقته

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد مسؤول الإنتاج بحقل الحمار النفطي في البصرة فريد فؤاد، اليوم الجمعة، ان الحقل يعمل بنصف طاقته الإنتاجية، موضحا الأسباب التي أدت الى ذلك.

وقال فؤاد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حقل حمار النفطي في البصرة افتتح سنة 2019 بطاقته الانتاجية 200 الف برميل يوميا".

وأضاف ان "الحقل ينتج حاليا 100 الف برميل يوميا وهذا يعني ان الانتاج نصف الطاقة الكلية"، مبينا ان "الاسباب التي تقف خلف نسبة الانتاج هذه تعود لأمور واحتياجات لوجستية ويحتاج الى تطوير الانابيب والحفاظ عليها".

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