قاآني يحث الحزبين الكرديين على أمر مهم.. الكشف عن تفاصيل زيارته لكردستان

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

كشف مصدر سياسي، اليوم الجمعة، عن نتائج مباحثات قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قاآني حث الأحزاب الكردية على توحيد البيت الكردي والذهاب إلى بغداد بمرشح وحيد لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "قاآني طلب من الحزبين وتحديدا من الديمقراطي الكردستاني، أن يقفوا موقف الحياد في الصراع الشيعي الحالي، وعدم الانضمام لطرف معين على حساب الأطراف الأخرى".

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