العراق يوقف رحلات الطيران المباشر إلى بيلاروسيا.

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا، وايقاف رحلات الطيران المباشر إلى بيلاروسيا.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن”وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا”.

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