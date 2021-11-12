وزارة النفط تصدر توضيحاً بشأن حقل ’أريدو’ جنوبي العراق

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة النفط العراقية، الجمعة، توضيحاً بشأن ما تم تداوله حول حقل “اريدو” النفطي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إنه “اشارة الى ما تم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية حول حقل اريدو، ولعدم دقة بعض المعلومات التي اوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة …

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