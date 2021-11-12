محافظ النجف يكشف حقيقة إطلاق سراح نجله المُدان بقضية مخدرات

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف علق محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، على الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح نجله المحكوم بقضية الاتجار بالمخدرات.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الأنباء التي تداولتها منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن اطلاق سراح ابني بعفو رئاسي غير صحيحة وعارية عن الصحة”.وأكد الياسري، أن “ابنه لا يزال يقضي …

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