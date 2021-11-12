مقتل شخص واصابة اثنين بنزاع عشائري جنوب شرق ميسان

2021/11/12 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / قتل شخص واصيب اثنان اخران بنزاع عشائري اندلع في قضاء قلعة صالح جنوب شرق محافظة ميسان".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النزاع حدث بين عشيرتين وتطور لاستخدام السلاح ما ادى الى مقتل شخص واصابة شخصين اخرين بجروح".واضاف :" ان الشرطة طوقت مكان الحادث وباشرت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المتسببين بالنزاع للقبض عليهم"./انتهى

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