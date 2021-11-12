قطر توافق على حماية مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان

2021/11/12 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، توقيع اتفاق مع قطر تتولى بموجبه الدوحة رعاية المصالح الأميركية في أفغانستان.

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