2021/11/12 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على أطراف الصراع لوضع نهاية للقتال بشمال إثيوبيا.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميركا تفرض عقوبات على الجيش الإريتري بسبب الصراع في إثيوبيا المركز الخبري الوطني.

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