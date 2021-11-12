الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً أمام الدولار

2021/11/12 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة عشرة دولارات، اليوم الجمعة، متخطية حاجزاً معنوياً بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في أيلول.ولامست الليرة، التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنياً بلغ العشرة مقابل العملة الأمريكية بعد أن أغلقت الخميس على 9.92".وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين".

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