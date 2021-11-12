العراق يطرح مناقصة لشراء نصف مليون طن من القمح ’ستكفي حاجة البلاد’

2021/11/12 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يعتزم العراق، طرح مناقصة دولية لشراء 500 ألف طن من القمح في ديسمبر كانون الأول أو بداية عام 2022.

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وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، في تصريح لـ "رويترز" تابعه ناس، (12 تشرين الثاني 2021)، إن "العراق سيطرح مناقصة دولية لشراء 500 ألف طن من القمح".

وأضاف حنون أنه" بعد الشراء ستكفي احتياطيات البلاد من القمح حتى موسم الحصاد الذي يبدأ في أيار"، متوقعاً أن "أن يكون حجم ما يصلنا من الأرز المحلي ما بين 150 إلى 180 ألف طن".

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