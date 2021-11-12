2021/11/12 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة، اليوم الجمعة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجراد ينضم إلى قائمة الطعام في دول الاتحاد الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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