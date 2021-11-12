ميسان.. نزاع عشائري يوقع قتلى وجرحى

2021/11/12 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بإندلاع نزاع عشائري في محافظة ميسان اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، ان "النزاع تسبب بمقتل 2 وجرح عدد اخر"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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