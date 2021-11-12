أزمة المهاجرين.. العراق يعلق رخصة قنصلية بيلاروسيا ويمنع الرحلات الجوية إليها

2021/11/12 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت وزارة الخارجية العراقية مؤقتًا الرخصة القنصلية لبيلاروسيا، وأوقفت الرحلات الجوية المباشرة إليها.

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