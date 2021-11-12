دولة القانون وخيار الانسحاب من العملية السياسية.. تصريح جديد عقب تلويح العامري والخزعلي

2021/11/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، على امكانية مقاطعته العملية السياسية بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد تلويح زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بهذا الأمر.وقال القيادي في الائتلاف كاطع الركابي، لـ(بغداد اليوم)، ان "ائتلاف دولة القانون، لا يفكر اطلاقاً بخيار الانسحاب من العملية السياسية لكونه خيار صعب وله تداعيات خطيرة، ونحن مع الخيارات والآليات القانونية في استرجاع حقوق الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات".وأضاف، ان "ائتلاف دولة القانون ينتظر ما ستقوم به الهيئة القضائية من إجراءات بشان الطعون المقدمة من قبل القوى السياسية والمرشحين، ونحن نحترم ما سيصدر من القضاء، خصوصاً ما سيصدر هو ملزم للمفوضية وكذلك القوى السياسية".

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