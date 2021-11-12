2021/11/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإندلاع نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع مساء اليوم، في قلعة صالح جنوب محافظة ميسان".

وأضاف، أن "النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل ومصاب بنزاع عشائري في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل ومصاب بنزاع عشائري في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).