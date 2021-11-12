ديالى تستبق

2021/11/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، بانه لامخاوف من انجراف الالغام مع السيول الجارفة على الحدود العراقية – الايرانية.

وقال مدير ناحية قزانية شرق بعقوبة مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تدفق السيول على الحدود العراقية – الايرانية في اطراف ناحيتي قزانية ومندلي من الظواهر الطبيعي التي تحصل في مواسم الامطار كونها تعد ارض منخفضةلكن وفق الانواء الجوية بان هذه السنة بان الامطار لن تكون غزيرة ما يعني ان معدل قوة السيول لن تكون قوية مثل بقيةالمواسم".

واضاف الخزاعي،ان" انحراف مجرى تدفق السيول عن حقول الالغام الواسعة على الحدود العراقية- الايرانية سواء ضمن حدود قزانية او مندلي في السنوات الاخيرة منع انجرافها"، لافتا الى "عدم تسجيل اي وجود للالغام مع اي موجات سيول وهذه رسالة طمأنة ايجابية للاهالي خاصة من سكنة القرى الحدودية بزوال مشكلة معقدة خلقت متاعب جمة لهم في العقود 3 الماضية".

واشار الى ان" السيول التي تتدفق على الحدود كبيرة وتصل في بعض المواسم الى مئات الملايين من الامتار المكعبة مايستدعي ستراتيجية شاملة في استغلالها خاصة وان وضع مناطق شرق ديالى المائي صعب ويعاني من جفاف مستمر رغمان الاعلى على مستوى المحافظة في تدفق السيول الموسمية".

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