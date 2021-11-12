الاعلام الامني تعلن قتل عنصر من داعش في كركوك

2021/11/12 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن قتل احد عناصر داعش وإصابة اخر في عملية استباقية بوادي الشاي.وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، نفذت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال اللواء ٤٥، صباح اليوم، عملية أمنية استباقية …

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