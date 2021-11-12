2021/11/12 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، كيفية تمييز الموجة الرابعة لجائحة كورونا من الموجة الحالية في البلاد، فيما أكدت تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس.وقال مدير الصحة العامة رياض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تؤكد تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس المركز الخبري الوطني.

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