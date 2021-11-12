الصحة تحدد كيفية تمييز الموجة الرابعة لكورونا من الموجة الحالية في العراق

2021/11/12 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة الصحة، الجمعة، كيفية تمييز الموجة الرابعة لجائحة كورونا من الموجة الحالية في البلاد، فيما أكدت تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس.

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وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (12 تشرين الثاني 2021)، إن "نظام إبراز البطاقة التلقيحية تم تطبيقه في الجامعات والمدارس، لكن هناك تفاوتا بين مؤسسة وأخرى في تطبيقه حيث يتفاوت ذلك بين الجامعات والمدارس"، مؤكداً أن "هناك فرقاً صحية تتابع هذه الإجراءات وتطبيقها".

وأضاف الحلفي، أن "الفرق الصحية قامت بزيارة المدارس والجامعات لمتابعة الإجراءات، وأيضاً تم تلقيح الكثير من الطلاب".

وحول الموجة الرابعة من جائحة كورونا، قال الحلفي، إن "الموجة الرابعة يتم تمييزها بارتفاع الإصابات عن المعدل الحالي".

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