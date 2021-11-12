ذكريات طفولة. . من هو .10. - مهند البراك

2021/11/12 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك من هو؟ كانت والدتي قد سجّلتنا في فترة سابقة في روضة اهلية تأسست حديثاً في الاعظمية وصلتُ فيها الى الصف التمهيدي الممهد للصف الاول ابتدائي، و هي مدرسة الإرشاد الأهلية في الاعظمية في بناية عبارة عن فيلا سابقة، تقع خلف ثانوية الحريري للبنات، و كانت تتكون من روضة اطفال و صف اول و ثاني و ثالث ابتدائي، و كان ذلك اجباريّاً على الوالدين كي لا نبقى وحدنا في البيت اوقات دوامهما كمعل ......





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