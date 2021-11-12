مصر ... وطنى وعملية - غسيل حضارة - عاجلة - منى حلمي

2021/11/12 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي مصر ..



وطنى ...



و عملية " غسيل حضارة " عاجلة ---------------------------- من التساؤلات التى تعشق القرب مِنى ، كما أوفى الأصدقاء ، وأكثرهم حميمية ، هل الوطن الجميل الذى تناجيه روحى ، ومن أجله ، أبذل حياتى دون ندم ، أو تردد ، " حقيقة " ، أم هو " حلم " ، يحرمن متعة الغِناء مع عبد الوهاب : " حب الوطن فرض عليا أفديه بروحى وعنيا " ؟.



ما هو هذا الوطن ......





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