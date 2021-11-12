توب 5: قطر تتولى رعاية مصالح أمريكا بأفغانستان.. وعقوبات ضد إريتريا بسبب نزاع إثيوبيا

2021/11/12 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان توقيع الولايات المتحدة وقطر اتفاقية لحماية مصالح أمريكا في أفغانستان، وتصريحات جديدة من جورج قرداحي بشأن الأزمة مع السعودية، وعقوبات أمريكية ضد إريتريا بسبب نزاع إثيوبيا، مرورًا بقلق الاتحاد الأوروبي واستفزاز الناتو بسبب تدريبات عسكرية روسية – بيلاروسية، وصولا إلى جلوس ويل سميث على قمة برج خليفة في دبي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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