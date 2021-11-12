لينديلوف: لم يتغير الحال كثيرا بعد عودة رونالدو

2021/11/12 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أشاد مدافع مانشستر يونايتد فيكتور لينديلوف، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد غياب دام 12 عاما.

وكشف قائد المنتخب السويدي، أن رونالدو "يدعم اللاعبين الشباب"، لكنه أصر على أن ديناميكيات الفريق لم تتغير مع عودة اللاعب البرتغالي.

وقال لينديلوف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "لم يتغير الوضع كثيرًا.



بالطبع جلبنا دعما على مستوى عالمي، يساهم كثيرًا داخل وخارج الملعب، أعتقد أنه من الجيد وجوده هنا.



إنه شخص جيد يساعد كثيرًا ويحاول دعم اللاعبين الأصغر سنًا".

كما أعرب لينديلوف عن خيبة أمله من نتائج مانشستر يونايتد، بعد تحقيق فوزين فقط في آخر 5 مباريات.

وأضاف: "كان هناك صعود وهبوط.



لم نؤد كما نرغب والنتائج لم تكن الأفضل، ونحن في فترة صعبة، لكن الأمر كله يتعلق بكيفية العودة وأعتقد أننا سنفعل ذلك".

وتابع: "لدينا فريق جيد للغاية، لذلك من المتوقع بوضوح أن نقدم أداءً أفضل.



ولكن هذا هو حال كرة القدم في بعض الأحيان".

وختم: "لديك فترة هي الأسوأ ولا أحد سعيد بذلك.



لكن الأمر متروك لنا لتغييره، ويعمل الجميع بجد للحصول على نتائج أفضل".

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