كردستان: أكثر من 100 مهاجر من الاقليم يوميا

2021/11/12 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبدالله إن أكثر من 100 شاب كردي يهاجرون من الاقليم يوميا قاصدين أوروبا.وأعلن الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تركيا إن أنقرة اعتقلت 3836 مهاجراً عراقياً خلال الأشهر العشرة الأخيرة 80% منهم من مواطني إقليم كردستان العراق.وغرق قارب في بحر إيجة بين تركيا واليونان يحمل مهاجرين أكراد من اقليم كردستان العراق بينهم نساء./انتهى5

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