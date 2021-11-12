بالصور ..انجاز مشاريع في المناطق المحررة غرب كركوك

2021/11/12 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلنت ادارة محافظة كركوك عن انجاز اكثر من 100مشروع خدمي بالمناطق المحررة في قضاء الحويجة ونواحيها .وقال مدير التخطيط العام المهندس قاسم ابراهيم حافظ ،ان ادارة كركوك ومنذ تحرير قضاء الحويجة ونواحيها نهاية العام 2017 اعدت خططا بالتعاون مع صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة واسناد الحكومة المركزية وجهود المنظمات الدولية وبرنامج الامم المتحدة على اعمار المناطق المحررة وتحويل الدمار واثار داعش الارهابي الى بناء واعمار وطرق ومدارس ومراكز صحية ومداخل للقضاء وتطهير وكري انهر واعمال صب وتاهيل الاحياء السكنية وتطوير كورنيش الحويجة لتكون صورة المناطق المحررة في ابهى تجارب النجاح في كركوك بعد تحرير الحويجة ./انتهى

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