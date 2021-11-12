وفد أميركي برئاسة ماكغورك يبحث سبل التعاون مع ولي عهد أبو ظبي

2021/11/12 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، وفدا من الكونغرس الأميركي، ومنسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بحسب وكالة وام.

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