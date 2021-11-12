التنمية الإفريقي: القارة بحاجة إلى 485 مليار دولار للخروج من الأزمة الحالية

2021/11/12 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا أكينوومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، الدول المتقدمة في العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية للدول النامية، فيما تكافح هذه الدول للتصدي لتغير المناخ وتأثير جائحة كوفيد -19.وقال أكينوومي أديسينا، اليوم الجمعة، إن الدول الإفريقية …

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