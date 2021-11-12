2021/11/12 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على ان معالجة مشكلة المحاضرين هو من اختصاص وزارة التربية وأجابت الدائرة القانونية، في الأمانة بحسب بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على “ماورد بكتاب وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تؤكد: معالجة مشكلة المحاضرين هو من اختصاص وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء تؤكد: معالجة مشكلة المحاضرين هو من اختصاص وزارة التربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء تؤكد: معالجة مشكلة المحاضرين هو من اختصاص وزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).