الصحة تتحدث عن بطاقة التلقيح في الجامعات والمدارس

2021/11/12 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، كيفية تمييز الموجة الرابعة لجائحة كورونا من الموجة الحالية في البلاد، فيما أكدت تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، للوكالة الرسمية، إن “نظام إبراز البطاقة التلقيحية تم تطبيقه في الجامعات والمدارس، لكن هناك تفاوتا بين مؤسسة وأخرى في تطبيقه حيث يتفاوت ذلك بين الجامعات والمدارس”، مؤكداً أن “هناك فرقاً صحية تتابع هذه الإجراءات وتطبيقها”.وأضاف الحلفي، أن “الفرق الصحية قامت بزيارة المدارس والجامعات لمتابعة الإجراءات، وأيضاً تم تلقيح الكثير من الطلاب”.وحول الموجة الرابعة من جائحة كورونا، قال الحلفي، إن “الموجة الرابعة يتم تمييزها بارتفاع الإصابات عن المعدل الحالي”.

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